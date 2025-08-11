Глави МЗС ЄС на засіданні 11 серпня спробують узгодити заяву 27 держав щодо України

Під час позачергового засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 11 серпня, міністри закордонних справ Європейського Союзу спробують узгодити проект тексту спільної заяви лідерів усіх 27 держав ЄС щодо перемовин президента США Дональда Трампа й очільника Кремля Владіміра Путіна та встановлення миру в Україні.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС на умовах анонімності.

Глави МЗС ЄС планують обговорити проект заяви очільників держав ЄС щодо перемовин Трампа і Путіна.

"Є ідея підготувати текст спільної заяви лідерів 27 держав-членів ЄС щодо майбутніх перемовин Трамп-Путін та встановлення миру в Україні", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Якщо ж такий текст затвердити не вдасться, то результатом засідання міністрів закордонних справ ЄС буде "координація дій напередодні зустрічі на Алясці".

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок, 11 серпня, Кая Каллас скликає зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків щодо мирного процесу в Україні.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

