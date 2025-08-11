Главы МИД ЕС на заседании 11 августа попытаются согласовать заявление 27 стран по Украине

Во время внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 11 августа, министры иностранных дел Европейского Союза попытаются согласовать проект текста совместного заявления лидеров всех 27 государств ЕС относительно переговоров президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина и установления мира в Украине.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил дипломат одного из ключевых государств ЕС на условиях анонимности.

Главы МИД ЕС планируют обсудить проект заявления глав государств ЕС по переговорам Трампа и Путина.

"Есть идея подготовить текст совместного заявления лидеров 27 государств-членов ЕС относительно будущих переговоров Трамп-Путин и установления мира в Украине", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Если же такой текст утвердить не удастся, то результатом заседания министров иностранных дел ЕС будет "координация действий накануне встречи на Аляске".

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник, 11 августа, Кая Каллас созывает встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов по мирному процессу в Украине.

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которая может закрепить оккупацию Россией части территорий.

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

