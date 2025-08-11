Генсек Ради Європи анонсував свій візит до Києва найближчими днями

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе незабаром відвідає Київ та проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в заяві генсека РЄ від 11 серпня, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Генсек Ради Європи приїде в Київ напередодні Дня незалежності і зустрінеться з Зеленським.

"Найближчими днями я зустрінуся з президентом Зеленським у Києві напередодні Дня незалежності України, щоб просунути та зміцнити нашу співпрацю в межах Плану дій, що визначає відновлення України у сфері демократії, прав людини та верховенства права", – йдеться в заяві.

Також Берсе прокоментував майбутні перемовини президента США Дональда Трампа з хазяїном Кремля Владіміром Путіним, які відбудуться на Алясці 15 серпня.

"Коли в п’ятницю очі всього світу будуть спрямовані на мирні переговори на Алясці, перед нами постане єдине питання: чи буде мир в Україні побудований на основі справедливості, чи буде сформований шляхом поступок агресії?" – наголосив він.

Та додав, що "зусилля президента Трампа зупинити вбивства, не вдаючись до поступок агресору, заслуговують на схвалення".

"Позиція Ради Європи чітка: мир має бути сталим і справедливим – і він має бути досягнутий за участі України. Як сказав президент Зеленський, будь-яка угода без Києва виллється в мертве рішення", – заявив Ален Берсе.

Як повідомляла "Європейська правда", у суботу лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії привітали зусилля Трампа щодо припинення війни, але наголосили на необхідності тиску на Росію та надання гарантій безпеки Києву.

11 серпня польський прем’єр Дональд Туск заявив, що перед самітом Росії та США щодо війни в Україні, який відбудеться цього тижня, він відчуває суміш страху і надії.