Туск перед самітом Трампа і Путіна відчуває суміш страхів та надії

Прем'єр-міністр Польщі заявив у понеділок, що перед самітом Росії та США щодо війни в Україні, який відбудеться цього тижня, він відчуває суміш страху і надії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск сказав на пресконференції в понеділок, його цитує агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним в Алясці 15 серпня. Туск зазначив, що Вашингтон пообіцяв проконсультуватися зі своїми європейськими партнерами перед переговорами.

"Американська сторона пообіцяла, що перед зустріччю на Алясці проконсультується зі своїми європейськими партнерами щодо своєї позиції", – заявив Туск на пресконференції.

"Я буду чекати... на результати зустрічі президентів Трампа і Путіна – у мене багато страхів і чимало надії", – сказав також глава уряду Польщі.

Він зазначив, що останні коментарі Трампа щодо війни в Україні можуть створити враження, що американський президент все більше розуміє аргументи України та Європи щодо конфлікту, але він не на 100% впевнений, що ця позиція буде стійкою.

У суботу лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії привітали зусилля Трампа щодо припинення війни, але наголосили на необхідності тиску на Росію та надання гарантій безпеки Києву.

Туск заявив, що спільна заява європейських лідерів свідчить про їхню єдність у підході до мирних переговорів з Україною, додавши, що Київ має брати участь у будь-яких таких обговореннях.

"Для Польщі та наших партнерів очевидно, що державні кордони не можуть бути змінені силою. Війна Росії з Україною не повинна приносити користі агресору", – заявив Туск.

Днями Туск висловив думку, що у розв’язаній РФ війні проти України можлива тимчасова "заморозка".

