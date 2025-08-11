Генсек Совета Европы анонсировал свой визит в Киев в ближайшие дни

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе вскоре посетит Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в заявлении генсека СЕ от 11 августа, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Генсек Совета Европы приедет в Киев накануне Дня независимости и встретится с Зеленским.

"В ближайшие дни я встречусь с президентом Зеленским в Киеве накануне Дня независимости Украины, чтобы продвинуть и укрепить наше сотрудничество в рамках Плана действий, определяющего восстановление Украины в сфере демократии, прав человека и верховенства права", – говорится в заявлении.

Также Берсе прокомментировал предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным, которые состоятся на Аляске 15 августа.

"Когда в пятницу глаза всего мира будут направлены на мирные переговоры на Аляске, перед нами встанет единственный вопрос: будет ли мир в Украине построен на основе справедливости, или будет сформирован путем уступок агрессии?" – подчеркнул он.

И добавил, что "усилия президента Трампа остановить убийства, не прибегая к уступкам агрессору, заслуживают одобрения".

"Позиция Совета Европы четкая: мир должен быть устойчивым и справедливым – и он должен быть достигнут при участии Украины. Как сказал президент Зеленский, любое соглашение без Киева выльется в мертвое решение", – заявил Ален Берсе.

Как сообщала "Европейская правда", в субботу лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Финляндии и Европейской комиссии приветствовали усилия Трампа по прекращению войны, но подчеркнули необходимость давления на Россию и предоставления гарантий безопасности Киеву.

11 августа польский премьер Дональд Туск заявил, что перед саммитом России и США по войне в Украине, который состоится на этой неделе, он чувствует смесь страха и надежды.