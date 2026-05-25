CNN: на узгодження меморандуму між США та Іраном може піти ще кілька днів

На остаточне затвердження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів, що пов’язано з тривалим процесом узгодження формулювань угоди.

Про це CNN розповів неназваний американський посадовець, пише "Європейська правда".

Хоча президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що угода має бути укладена найближчим часом, вже наступного дня урядовці намагалися стримати очікування щодо її оголошення.

Скільки часу це займе, залежить від того, як швидко Іран відповість на деякі пропозиції щодо формулювань, зроблені США, сказав посадовець.

Хоча США вважають, що Іран в принципі погодився з основними пунктами угоди, тривають суперечки щодо формулювань, які, за словами посадовця, вимагають тривалого процесу затвердження з іранського боку.

Посадовець сказав, що США все ще допрацьовують формулювання "декількох пунктів".

Як тільки всі сторони дійдуть остаточної згоди, очікується, що відбудеться церемонія підписання у присутності представників США та Ірану, за якою, ймовірно, одразу ж послідує раунд переговорів щодо наступного етапу угоди.

Вихідними ЗМІ повідомили, що США та Іран близькі до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита.

Утім, у неділю Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не будуть "поспішати з укладенням угоди".

Також повідомляли, що Іран не погодився передати свої запаси високозбагаченого урану в рамках меморандуму про взаєморозуміння зі США.