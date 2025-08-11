Очільник МЗС Естонії: не можна повторити помилки 1938 року

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що примус України до поступок агресору буде такою ж помилкою, як здача Чехословаччини нацистській Німеччині у 1938 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X.

Тсахкна розповів, яку позицію Таллінна озвучив на понеділковому засіданні міністрів закордонних справ ЄС, де обговорювали у тому числі очікувану зустріч лідерів РФ та США.

At today’s EU Foreign Ministers’ meeting, I emphasized that if an aggressor gets what it wants, it only fuels their appetite.



We cannot repeat the mistakes of 1938, when appeasement led to greater aggression. We must stand firm against any forceful changes to borders.



Estonia… pic.twitter.com/b80qtyc3f4 – Margus Tsahkna (@Tsahkna) August 11, 2025

"Я наголосив, що коли агресор отримає бажане, то це лише розпалює його апетит. Ми не можемо повторити помилки 1938 року, коли умиротворення агресора призвело до масштабнішої агресії. Ми маємо твердо виступати проти будь-яких змін кордонів силою. Естонія рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", – заявив він.

"Україна повинна мати право обирати свій шлях самостійно – у тому числі в питанні членства у НАТО і ЄС", – додав очліьник МЗС Естонії.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас після засідання оголосила, що у ЄС працюють над новими санкціями проти Росії та додатковою підтримкою для України.

У Лондоні на тлі очікуваних перемовин Путіна і Трампа також заявили, що Україні не можна нав’язувати умови миру проти її волі.