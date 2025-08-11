У Лондоні наголосили, що умови миру не можуть бути нав’язані Україні проти її волі

У Сполученому Королівстві на тлі очікуваної зустрічі правителя РФ і президента США на Алясці підкреслили, що умови припинення війни між Росією та Україною не можуть бути нав’язані Україні проти її волі.

Як повідомляє SkyNews, про це у коментарі британським ЗМІ сказав речник прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Речник зазначив, що Британія не бачить причин довіряти правителю РФ, але підтримає Україну, президента Трампа і європейські країни на тлі очікуваних перемовин.

"(Умови) будь-якого миру мають готуватися разом з Україною, а не нав’язуватися їй. Ми не збираємося винагороджувати агресію чи йти на компроміс у питаннях суверенітету", – наголосив речник британського прем’єра.

"Україна буде сама визначати своє майбутнє, а ми будемо підтримувати її у кожному кроці на цьому шляху", – додав він.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте на тлі очікуваної зустрічі Трампа і Путіна допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді, але не вважає, що очільник Кремля у підсумку "отримає винагороду" за розпочату війну.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.

За даними ЗМІ, європейські лідери хочуть поговорити з Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці.