Глава МИД Эстонии: нельзя повторить ошибки 1938 года

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что принуждение Украины к уступкам агрессору будет такой же ошибкой, как сдача Чехословакии нацистской Германии в 1938 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X.

Тсахкна рассказал, какую позицию Таллинна озвучил на понедельничном заседании министров иностранных дел ЕС, где обсуждали в том числе ожидаемую встречу лидеров РФ и США.

"Я подчеркнул, что когда агрессор получает желаемое, это только разжигает его аппетит. Мы не можем повторить ошибки 1938 года, когда умиротворение агрессора привело к более масштабной агрессии. Мы должны твердо выступать против любых изменений границ силой. Эстония решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – заявил он.

"Украина должна иметь право выбирать свой путь самостоятельно – в том числе в вопросе членства в НАТО и ЕС", – добавил глава МИД Эстонии.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после заседания объявила, что в ЕС работают над новыми санкциями против России и дополнительной поддержкой для Украины.

В Лондоне на фоне ожидаемых переговоров Путина и Трампа также заявили, что Украине нельзя навязывать условия мира против ее воли.