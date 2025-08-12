Естонія не збирається спрощувати режим поїздок в Росію

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, який прибув до Нарви на кордоні з РФ, у понеділок заявив журналістам, що держава не планує полегшувати перетин естонсько-російського кордону, наголосивши, що це принципова позиція.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

"Не варто сподіватися на щедрі жести щодо поїздок до Росії – їх не буде", – заявив Таро, коментуючи численні запитання щодо можливих варіантів поліпшення ситуації на нарвському прикордонному пункті, включно з поновленням цілодобової роботи.

Ідею створення електронної черги для пішоходів міністр назвав малореалістичною через великі витрати на підтримку і високі ціни для користувачів. При цьому він зазначив, що брати плату за перетин кордону в принципі неправильно.

Міністр нагадав, що під час запровадження платного електронного бронювання для автомобілів людям обіцяли безоплатний прохід пішки, і ця можливість має зберігатися.

Відповідаючи на запитання про можливе відкриття кордону для автотранспорту після завершення реконструкції івангородського прикордонного пункту, Таро заявив, що говорити про це поки що зарано.

8 серпня минулого року Естонія запровадила більш суворі перевірки на пунктах пропуску в Нарві, Койдула і Лухамаа – вони замінили попередні випадкові перевірки, засновані на оцінці ризиків.

Естонія вирішила перевіряти багаж усіх мандрівників через масовість спроб порушувати заборону на перевезення підсанкційних товарів. Оскільки сухопутний кордон Фінляндії з РФ закритий вже майже рік, через Естонію їдуть також росіяни, які прямують з або до країн Північної Європи.