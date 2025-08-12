Эстония не собирается упрощать режим поездок в Россию

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, который прибыл в Нарву на границе с РФ, в понедельник заявил журналистам, что государство не планирует облегчать пересечение эстонско-российской границы, подчеркнув, что это принципиальная позиция.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

"Не стоит надеяться на щедрые жесты относительно поездок в Россию – их не будет", – заявил Таро, комментируя многочисленные вопросы о возможных вариантах улучшения ситуации на нарвском пограничном пункте, включая возобновление круглосуточной работы.

Идею создания электронной очереди для пешеходов министр назвал малореалистичной из-за больших затрат на поддержку и высоких цен для пользователей. При этом он отметил, что брать плату за пересечение границы в принципе неправильно.

Министр напомнил, что при введении платного электронного бронирования для автомобилей людям обещали бесплатный проход пешком, и эта возможность должна сохраняться.

Отвечая на вопрос о возможном открытии границы для автотранспорта после завершения реконструкции Ивангородского пограничного пункта, Таро заявил, что говорить об этом пока рано.

8 августа прошлого года Эстония ввела более строгие проверки на пунктах пропуска в Нарве, Койдула и Лухамаа – они заменили предыдущие случайные проверки, основанные на оценке рисков.

Эстония решила проверять багаж всех путешественников из-за массовости попыток нарушать запрет на перевозку подсанкционных товаров. Поскольку сухопутная граница Финляндии с РФ закрыта уже почти год, через Эстонию едут также россияне, которые направляются из или в страны Северной Европы.