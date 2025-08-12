Зеленський провів розмову із президентом Румунії

Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм румунським візаві Нікушором Даном, після чого заявив, що команди президентів працюють над деталями візиту Дана в Україну.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

У вівторок, 12 серпня, Зеленський говорив із президентом Румунії. Під час розмови президенти країн узгодили наступні спільні кроки в дипломатії.

Зеленський зазначив, що країни готуються до важливих контактів уже завтра – середу, 13 серпня.

Він також наголосив, що Україна чекає на візит Дана. За словами Зеленського, команди вже працюють над деталями.

"Подякував Нікушору Дану та всім лідерам ЄС за сьогоднішню заяву про чітку підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України. Ми всі згодні: першим кроком до чесного миру має стати припинення вогню", – зазначив він.

Зеленський додав, що наразі усе вирішує рішучість президента США Дональда Трампа та єдність Європи.

"Якщо Росія не готова зупинити вбивства, значить, мають бути санкції для її економіки, які примусять її це зробити", – підсумував він.

Наприкінці липня Дан заявив, що його країна буде підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері, але питання про передання системи Patriot поки що не обговорювалося.

Того ж місяця ЗМІ писали, що Міністерство оборони Румунії починає перемовини з Україною про спільне виробництво БпЛА, які могли би також експортуватися в інші країни Європи.

7 серпня очільниця Міністерства закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко домовилися про посилення співпраці між країнами.