Зеленский провёл разговор с президентом Румынии

Президент Владимир Зеленский пообщался со своим румынским визави Никушором Даном, после чего заявил, что команды президентов работают над деталями визита Дана в Украину.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передаёт "Европейская правда".

Во вторник, 12 августа, Зеленский говорил с президентом Румынии. Во время разговора президенты стран согласовали следующие совместные шаги в дипломатии.

Зеленский отметил, что страны готовятся к важным контактам уже завтра – в среду, 13 августа.

Он также подчеркнул, что Украина ждёт визита Дана. По словам Зеленского, команды уже работают над деталями.

"Поблагодарил Никушора Дана и всех лидеров ЕС за сегодняшнее заявление о чёткой поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы все согласны: первым шагом к честному миру должно стать прекращение огня", – отметил он.

Зеленский добавил, что сейчас всё решает решительность президента США Дональда Трампа и единство Европы.

"Если Россия не готова прекратить убийства, значит, должны быть санкции для её экономики, которые заставят её это сделать", – подытожил он.

В конце июля Дан заявил, что его страна будет поддерживать Украину, в том числе в военной сфере, но вопрос о передаче системы Patriot пока не обсуждался.

В том же месяце СМИ писали, что Министерство обороны Румынии начинает переговоры с Украиной о совместном производстве БпЛА, которые могли бы также экспортироваться в другие страны Европы.

7 августа глава Министерства иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою и премьер-министр Украины Юлия Свириденко договорились об усилении сотрудничества между странами.