У Румунії відповіли, чи планують передати Україні ще один Patriot

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна буде підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері, але питання про передання системи Patriot поки що не обговорювалося.

Про це він заявив у пʼятницю на спільній пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Зальцбурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

"Що стосується підтримки Румунії для України, вона буде продовжуватися, зокрема у військовій сфері, але питання про систему Patriot поки що не обговорювалося", – заявив Дан.

Румунія підписала угоду на суму понад 3,9 мільярда доларів на сім нових систем протиповітряної оборони Patriot.

Наразі Румунія отримала чотири системи Patriot, одну з них вона передала Україні у вересні 2024 року. Наступні три системи ППО будуть поставлені Румунії з 2027 року.

Як відомо, 14 липня президент Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно – тепер її закупівлю оплачуватимуть європейські країни та Канада.

22 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна поки не отримала підтвердження строків, коли США зможе передати Берліну системи Patriot на заміну тим, які відправлять для України.

Як відомо, Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив, що Німеччина і США досягли домовленості про надання Україні п’яти ЗРК Patriot.