Румунія та Україна домовилися посилити співпрацю між економіками країн

Очільниця Міністерства закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко домовилися про посилення співпраці між країнами.

Про це Цою повідомила у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У четвер, 7 серпня, під час візиту до Києва, Цою зустрілася зі Свириденко.

Основна увага під час зустрічі була приділена економічній співпраці та порядку денному Європейського Союзу щодо України, включно із програмою реформ.

Цою пояснила "фундаментальне значення стійких і надійних реформ, зокрема щодо захисту прав громадян, які належать до національних меншин".

"Домовилися про посилення співпраці між нашими економіками та суспільствами, включаючи участь Румунії у відновленні України", – зазначила вона.

Свириденко, своєю чергою, запросила Румунію та румунські компанії до участі у відновленні України.

Також вони домовилися про скликання спільного засідання урядів якомога швидше та про посилення тристоронньої співпраці між Румунією, румунською діаспорою в Україні та Україною.

Наприкінці липня президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна буде підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері, але питання про передання системи Patriot поки що не обговорювалося.

Того ж місяця ЗМІ писали, що Міністерство оборони Румунії починає перемовини з Україною про спільне виробництво БпЛА, які могли би також експортуватися в інші країни Європи.