У Німеччині критикують припинення видачі віз для опонентів режиму з Росії та Білорусі

Представники правозахисних організацій критикують той факт, що із закінченням федеральних програм в'їзду візи для опонентів режиму з Росії та Білорусі більше не видаватимуться.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Це абсолютно незрозуміле рішення", – заявила Ірина Щербакова, засновниця російської правозахисної організації "Меморіал", що базується в Берліні.

Воно спрямоване проти політичних емігрантів, заявив виконавчий директор організації Libereco Марко Фібер. "Зупинка федеральних програм прийому також ставить під загрозу людські життя в Білорусі", – додав він.

Багато людей перебувають там в ув'язненні місяцями або роками.

Ті, хто потрапляє до Німеччини, можуть уникнути цього, вважає Фібер, чия організація захищає шукачів притулку з Білорусі.

Федеральне міністерство внутрішніх справ повідомило, що з травня 2022 року на підставі § 22 Закону про перебування було прийнято 2490 громадян Росії, а з березня 2021 року – ще 410 громадян Білорусі.

Представник міністерства вказує на коаліційну угоду між ХДС/ХСС і СДПН про те, що програми добровільного прийому на федеральному рівні повинні бути припинені, наскільки це можливо. Наразі розглядається питання про реалізацію цього положення. До прийняття рішення всі відповідні процедури призупинені.

Нагадаємо, посол України у Німеччині Олексій Макєєв раніше розкритикував оприлюднену німецькими політиками ініціативу надати притулок громадянам Росії, які залишили свою країну у зв'язку з оголошеною президентом РФ мобілізацією.

А у 2022 році уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець після інциденту з імовірним підпалом готелю для українських біженців у Німеччині висловив стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України.