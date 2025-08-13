В Германии критикуют прекращение выдачи виз для оппонентов режима из России и Беларуси

В Германии представители правозащитных организаций критикуют тот факт, что с окончанием федеральных программ въезда визы для оппонентов режима из России и Беларуси больше не будут выдаваться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Это совершенно непонятное решение", – заявила Ирина Щербакова, основательница российской правозащитной организации "Мемориал", базирующейся в Берлине.

Оно направлено против политических эмигрантов, заявил исполнительный директор организации Libereco Марко Фибер. "Остановка федеральных программ приема также ставит под угрозу человеческие жизни в Беларуси", – добавил он.

Многие люди находятся там в заключении месяцами или годами.

Те, кто попадает в Германию, могут избежать этого, считает Фибер, чья организация защищает искателей убежища из Беларуси.

Федеральное министерство внутренних дел сообщило, что с мая 2022 года на основании § 22 Закона о пребывании было принято 2490 граждан России, а с марта 2021 года – еще 410 граждан Беларуси.

Представитель министерства указывает на коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ о том, что программы добровольного приема на федеральном уровне должны быть прекращены, насколько это возможно. В настоящее время рассматривается вопрос о реализации этого положения. До принятия решения все соответствующие процедуры приостановлены.

