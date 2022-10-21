Київ після пожежі в готелі з українцями в Німеччині закликає ЄС не надавати притулку ухилянтам з РФ

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець після інциденту з імовірним підпалом готелю для українських біженців у Німеччині висловив стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві омбудсмана.

"Висловлюю стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України. Особливо в умовах, коли російські громадяни чоловічої статі в умовах мобілізаційної кампанії, оголошеної Путіним, масово покидають Російську Федерацію і часто в грубій формі висловлюють своє незадоволення та погрожують фізичною розправою українським жінкам та дітям за кордоном", - йдеться у заяві.

За словами Лубінця, українська сторона вважає неприйнятною ситуацію, коли, тікаючи від збройної агресії в своїй країні, громадяни стають жертвами в місцях тимчасового притулку.

"Закликаю владу Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування вказаних фактів, забезпечити переселення 14 українських біженців до більш безпечного місця, а також випрацювати системні рішення щодо забезпечення безпеки місць проживання українських громадян", - заявив він.

"Як Омбудсман України звертаюся до урядів країн Європейського Союзу із закликом утриматися від прийняття рішень щодо надання прихистку чоловікам призовного віку, які ухиляються від мобілізації в Російській Федерації, до того моменту, поки постраждалим від російської агресії українським громадянам, а здебільшого це жінки, діти та літні люди, не будуть створені умови безпечного перебування в країнах ЄС, в умовах продовження обстрілів українських міст і цивільної критичної інфраструктури зі сторони Російської Федерації і неможливості повернення додому", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, пожежа майже повністю знищила житло для біженців з України в німецькій комуні Грос-Штремкендорф у землі Мекленбург-Передня Померанія.

За даними поліції, пожежа, що сталася в ніч на четвер, імовірно, є підпалом. Раніше в середу поліція відвідала житлове приміщення - готель - через графіті зі свастикою на вхідній вивісці.