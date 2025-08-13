Президент Румунії анонсував візит до Києва восени

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що прийняв запрошення українського колеги Володимира Зеленського і відвідає Київ восени.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

"Я прийняв запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Київ цієї осені", – написав він.

Дан наголосив на необхідності тривалого миру в Україні та припиненню щоденних обстрілів Росії.

Крім того, він зазначив, що Румунія підтримує і зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню, а мир має бути досягнутий за столом переговорів з Україною.

"Угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Як сусід та партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру для народу України", – написав Дан.

Раніше про розмову з Даном розповів Володимир Зеленський.

Наприкінці липня Дан заявив, що його країна буде підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері, але питання про передання системи Patriot поки що не обговорювалося.