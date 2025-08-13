Президент Румынии анонсировал визит в Киев осенью

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что принял приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского и посетит Киев осенью.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

"Я принял приглашение президента Владимира Зеленского посетить Киев этой осенью", – написал он.

Дан отметил необходимость длительного мира в Украине и прекращению ежедневных обстрелов России.

Кроме того, он отметил, что Румыния поддерживает и усилия президента США Дональда Трампа по прекращению огня, а мир должен быть достигнут за столом переговоров с Украиной.

"Соглашение должно быть справедливым, долговременным и устойчивым. Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Как сосед и партнер, Румыния будет продолжать поддерживать Украину во всех усилиях по достижению справедливого мира для народа Украины", – написал Дан.

Ранее о разговоре с Даном рассказал Владимир Зеленский.

В конце июля Дан заявил, что его страна будет поддерживать Украину, в частности в военной сфере, но вопрос о передаче системы Patriot пока не обсуждался.