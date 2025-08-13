ЗМІ: Трамп і Венс віртуально зустрінуться із Зеленським перед самітом з Путіним

Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс візьмуть участь у віртуальній зустрічі в середу з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками.

Це підтвердили ABC News два американські посадовці, передає "Європейська правда".

"Президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс візьмуть участь у віртуальній зустрічі в середу з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками", – йдеться у повідомленні.

У вівторок Зеленський заявив, що Росія демонструє ознаки того, що вона може захотіти припинити війну, після того, як минулого тижня Зеленський поговорив телефоном з Трампом, радником Білого дому Стівом Віткоффом і європейськими лідерами.

"Під час розмови пролунав сигнал від пана Віткоффа, який також брав участь у розмові, що Росія готова закінчити війну або принаймні зробити перший крок до припинення вогню, і що це був перший такий сигнал з їхнього боку", – сказав Зеленський про розмову, яка відбулася в п'ятницю.

"Всі учасники телефонної розмови були налаштовані позитивно – що відбулося якесь зрушення", сказав він.

Зеленський підкреслив, що з боку США не було жодних вимог або конкретних пропозицій, лише обговорення, і йому досі незрозуміло, що саме Владімір Путін сказав Віткоффу.

Український президент також розповів, що йому сказали, що оскільки зустріч з ним і Трампом вже відбулася, то логічно випливає зустріч між Путіним і Трампом. "А потім має відбутися тристороння зустріч – США, Україна і Росія", – сказав Зеленський.

Білий дім офіційно оголосив, що саміт між Трампом і Путіним відбудеться в Анкориджі, штат Аляска, у п'ятницю.

Як відомо, президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Крім того, Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

А Зеленський, своєю чергою, напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника.

