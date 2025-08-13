СМИ: Трамп и Вэнс виртуально встретятся с Зеленским перед саммитом с Путиным

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут участие в виртуальной встрече в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками.

Это подтвердили ABC News два американских чиновника, передает "Европейская правда".

"Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут участие в виртуальной встрече в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками", – говорится в сообщении.

Во вторник Зеленский заявил, что Россия демонстрирует признаки того, что она может захотеть прекратить войну, после того как на прошлой неделе Зеленский поговорил по телефону с Трампом, советником Белого дома Стивом Уиткоффом и европейскими лидерами.

"Во время разговора прозвучал сигнал от господина Уиткоффа, который также участвовал в разговоре, что Россия готова закончить войну или по крайней мере сделать первый шаг к прекращению огня и что это был первый такой сигнал с их стороны", – сказал Зеленский о разговоре, который состоялся в пятницу.

"Все участники телефонного разговора были настроены позитивно – что произошел какой-то сдвиг", сказал он.

Зеленский подчеркнул, что со стороны США не было никаких требований или конкретных предложений, только обсуждение, и ему до сих пор непонятно, что именно Владимир Путин сказал Виткоффу.

Украинский президент также рассказал, что ему сказали, что поскольку встреча с ним и Трампом уже состоялась, то теперь логично следует встреча между Путиным и Трампом. "А потом должна состояться трехсторонняя встреча – США, Украина и Россия", – сказал Зеленский.

Белый дом официально объявил, что саммит между Трампом и Путиным состоится в Анкоридже, штат Аляска, в пятницу.

Как известно, президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

Кроме того, Трамп выразил недовольство аргументами президента Украины Владимира Зеленского о том, что для обменов территориями в рамках потенциальной мирной договоренности необходимы были бы изменения в Конституцию.

А Зеленский, в свою очередь, накануне встречи Трампа и Путина заявил, что эти переговоры важны для их двустороннего трека, но по Украине они ничего принять не могут без украинского представителя.

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.