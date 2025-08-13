Посольство у Польщі тримає на особливому контролі справу українців, затриманих на концерті

Посольство України прокоментувало справу довкола затримання українців у Варшаві на концерті білоруського репера.

Про це "Європейській правді", повідомили в МЗС України.

У посольстві підтвердили, що внаслідок подій під час концерту на Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня проти 57 громадян України розпочато провадження щодо депортації з території країни перебування.

Посольство в оперативному порядку направило офіційні запити до компетентних органів для зʼясування деталей справи.

"Наразі підтверджено затримання громадян України 1995, 2002 та 2005 р.н. Польські правоохоронці інкримінують їм акти агресії, сутички з персоналом та демонстрацію забороненої польським законодавством символіки", – заявили у посольстві.

Справа перебуває на особливому контролі посольства України в Польщі.

Посол України в Польщі Василь Боднар також відреагував на події під час концерту білоруського репера Макса Коржа минулої суботи на Національному стадіоні у Варшаві.