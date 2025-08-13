Посольство в Польше держит на особом контроле дело украинцев, задержанных на концерте

Посольство Украины прокомментировало дело вокруг задержания украинцев в Варшаве на концерте белорусского рэпера.

Об этом "Европейской правде", сообщили в МИД Украины.

В посольстве подтвердили, что в результате событий во время концерта на Национальном стадионе в Варшаве 9 августа против 57 граждан Украины начато производство по депортации с территории страны пребывания.

Посольство в оперативном порядке направило официальные запросы в компетентные органы для выяснения деталей дела.

"Сейчас подтверждено задержание граждан Украины 1995, 2002 и 2005 г.р. Польские правоохранители инкриминируют им акты агрессии, столкновения с персоналом и демонстрацию запрещенной польским законодательством символики", – заявили в посольстве.

Дело находится на особом контроле посольства Украины в Польше.

Посол Украины в Польше Василий Боднар также отреагировал на события во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в минувшую субботу на Национальном стадионе в Варшаве.