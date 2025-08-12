Туск: після заворушень на концерті Макса Коржа у Варшаві 57 українців повинні залишити країну

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві 57 українців повинні будуть покинути країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Туск повідомив, що ситуація, яка так сильно шокувала громадську думку, "нарешті вирішилася".

"Я маю на увазі заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Сталися абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції", – заявив у вівторок після обіду Туск.

"Я щойно отримав інформацію, що проти 63 осіб розпочато процедуру випровадження з країни. Вони повинні будуть покинути країну добровільно або примусово", – зазначив він.

Глава польського уряду уточнив, що в цій групі є 57 українців і 6 білорусів.

Суботній концерт Макса Коржа на Національному стадіоні пройшов неспокійно. У соціальних мережах з'явилися відео, на яких було видно агресивних фанатів репера, що перестрибують через огорожі на трибунах, щоб потрапити на поле.

🇵🇱 Warszawa. 9 sierpnia na Stadionie Narodowym odbył się koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha, który przyciągnął dziesiątki tysięcy fanów z Polski i zagranicy, w tym licznych Białorusinów i Ukraińców. Bilety wyprzedały się w zaledwie pięć dni. Jednak muzyczne wydarzenie… pic.twitter.com/2VNM362pLh – Adam Gwiazda (@delestoile) August 10, 2025

Гості концерту вступали в бійки з працівниками охоронно служби та стюардами. На полі Національного стадіону вони також запалювали фаєри.

Загалом поліція затримала 109 осіб. Причиною були численні правопорушення та злочини, такі як зберігання наркотиків, порушення недоторканності тіла співробітників охорони, зберігання та ввезення піротехнічних засобів, а також проникнення на територію масового заходу. Поліцейські оштрафували 50 осіб на загальну суму 11450 злотих.

Хвиля критики повалилася, зокрема, на громадянина України, який, стоячи в натовпі, тримав червоно-чорний прапор. Чоловік згодом опублікував у соцмережах відео, в якому коментував інцидент і просив вибачення.

У вівторок Туск звинуватив Росію у спробах розсварити Варшаву та Київ. Він заявив, що антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій Путіна.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що у Польщі розслідують інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали червоно-чорний прапор та залишили напис "Слава УПА".