Зеленський та Мерц у Берліні обговорили посилення української ППО

Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поспілкувалися щодо зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot у середу, 13 серпня.

Про це український лідер повідомив у соцмережах.

Як відомо, 13 серпня Зеленський перебуває із візитом у Німеччині, де у нього відбулася "важлива й змістовна зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцом".

"Говорили про наші нещодавні контакти з партнерами й подальшу взаємодію із союзниками, збільшення оборонної підтримки, участь Німеччини в новій ініціативі PURL, зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot і ракетами до них, надійні гарантії безпеки", – поділився український президент.

Зеленський після зустрічі із Мерцом наголосив, що вони мають спільне розуміння: "поки Росія не робить жодних кроків до миру, необхідно продовжувати тиск на неї та зміцнювати підтримку України".

Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні американської зброї – Priority Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.

Як відомо, 1 серпня Німеччина заявила, що поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.

Посол України в Німеччині в інтерв’ю "ЄвроПравді" на питання щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.

"Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас в Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти п'ять систем. Втім, насправді нам потрібно десять і більше", – сказав він.

