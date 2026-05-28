Поліція Швейцарії: напад на залізничному вокзалі був терактом

У Швейцарії правоохоронці кваліфікували як теракт напад з ножем на залізничному вокзалі у місті Вінтертур, внаслідок якого постраждали троє осіб.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як повідомив на брифінгу Маріус Вейерманн, начальник кантональної поліції Цюриха, нападником виявився 31-річний чоловік, який має турецьке та швейцарське громадянство.

Представник поліції наголосив, що "мотив нападу необхідно розглядати в контексті радикалізації та екстремізму".

За його словами, про нападника вже повідомлялося швейцарській поліції у 2015 році, коли його звинуватили у поширенні пропаганди, пов’язаної з терористичним угрупованням ІДІЛ.

Нападник зателефонував до швейцарських служб екстреної допомоги на початку цього тижня і був виявлений, за словами поліції, у "стані марення", що призвело до його госпіталізації до психіатричного закладу 25 травня.

27 травня лікар заявив, що він не становить загрози ні для себе, ні для оточуючих, після чого його відпустили.

Усі троє постраждалих були доставлені до лікарні, але двоє з них уже виписані.

Напад стався вранці 28 травня, нападника одразу ж затримали.

Швейцарська газета Blick повідомила, що отримала відео, на якому видно, як чоловік вибігає з вестибюля вокзалу, викрикуючи "Аллаху Акбар" – арабську фразу, що означає "Бог великий".

На початку року регіональний суд Гамбурга ухвалив рішення, що 40-річна жінка, яка поранила ножем кількох людей на головному вокзалі Гамбурга, повинна бути назавжди поміщена в судово-психіатричну лікарню.

А 30 жовтня суд в німецькому Ашаффенбурзі, що в Баварії, постановив помістити в психіатричну лікарню 28-річного афганця, який в січні минулого року вбив ножем дворічного хлопчика і 41-річного чоловіка в міському парку.