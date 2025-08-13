Зеленский и Мерц в Берлине обсудили усиление украинской ПВО

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц пообщались по вопросу укрепления украинской ПВО двумя дополнительными системами Patriot в среду, 13 августа.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как известно, 13 августа Зеленский находится с визитом в Германии, где у него состоялась "важная и содержательная встреча с канцлером Фридрихом Мерцем".

"Говорили о наших недавних контактах с партнерами и дальнейшем взаимодействии с союзниками, увеличении оборонной поддержки, участии Германии в новой инициативе PURL, укреплении украинской ПВО двумя дополнительными системами Patriot и ракетами к ним, надежных гарантиях безопасности", – поделился украинский президент.

Зеленский после встречи с Мерцем подчеркнул, что у них есть общее понимание: "пока Россия не делает никаких шагов к миру, необходимо продолжать давление на нее и укреплять поддержку Украины".

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование за счет взносов других членов Альянса.

Как известно, 1 августа Германия заявила, что поставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что Берлин будет первым в очереди на получение новых систем вместо переданных.

Посол Украины в Германии в интервью "ЕвроПравде" на вопрос о системах ПВО Patriot и о том, сколько Украина рассчитывает получить благодаря немецкой поддержке, посол отметил, что это количество сейчас меняется.

"Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайне публично прозвучало, что партнеры пытаются найти пять систем. Впрочем, на самом деле нам нужно десять и больше", – сказал он.

