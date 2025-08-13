Зеленський прокоментував територіальні питання у переговорах з Росією

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що не допускає будь-яких територіальних поступок у можливих перемовинах про припинення війни і буде керуватися Конституцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом після перемовин з європейськими лідерами і президентом США.

Зеленського запитали, чи не змінилась його позиція щодо територіальних питань після сьогоднішньої зустрічі.

"Вона не змінилась, тому що вона має фундамент – Конституцію України. Допоки Конституцію держави не змінено – не може бути змінена позиція гаранта цієї Конституції", – сказав президент.

"Ми сьогодні обговорювали і ці питання. Безумовно, вони складні. Я одразу хочу підкреслити: будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись без урахування позиції нашої держави, волі нашого народу і Конституції України", – додав Зеленський.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці, зокрема про те, що юридичне визнання "російськими" окупованих територій не обговорюється.

Нагадаємо, вихідними Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе".

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення такими аргументами Зеленського.