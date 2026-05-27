Бельгія викликала посла РФ через залякування дипломатів у Києві

Новини — Середа, 27 травня 2026, 18:23 — Уляна Кричковська

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево доручив викликати посла РФ у країні через погрози українцям та іноземним дипломатам ударами.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Прево наголосив, що заява Росії, в якій дипломатичний персонал та іноземні громадяни закликаються покинути Київ напередодні запланованих ударів, є неприйнятною. 

"Погрози посольствам – це не дипломатія, а залякування. І це є грубим порушенням міжнародного права та Віденської конвенції", – акцентував він.

Також глава МЗС країни зазначив, що бельгійське посольство "нікуди не піде". 

"Ми залишаємося в Києві. Ми солідарні з Україною. І нас не залякати. У цій війні є лише один агресор, і це Росія. Рішення, яке дозволить покласти край цьому циклу ескалації, надзвичайно просте: Росія має припинити свою агресію та розпочати справжні мирні переговори", – додав Прево.

Цього ж дня Міністерство закордонних справ Франції на вимогу міністра Жана-Ноеля Барро викликало посла Росії через масовані атаки на українських цивільних та подальші погрози українцям та іноземним дипломатам. 

Раніше, після погроз Москви новими ударами по Києву і порад іноземним дипломатам залишити українську столицю, представника посольства Росії викликала Литва.

До схожих кроків вдалися й низка інших європейських столиць, зокрема Варшава й Осло

