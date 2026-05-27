Прем’єрка Литви відмовилась йти у відставку через скандал з витоком даних з реєстрів

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що не піде у відставку після масштабного витоку даних із Центру реєстрів.

Заяву очільниці литовського уряду наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Ругінене підкреслює, що зараз важливо не йти у відставку, а вирішувати проблеми, що виникли.

За її словами, відставка на цей момент стала б "найкращим подарунком ворогам".

"Ми не ухиляємося від відповідальності. Але сьогодні дуже важливо наголосити, що уряд не повинен тікати від проблем, а має їх вирішувати. Будь-яка відставка чи подібне рішення стали б найкращим подарунком нашим ворогам", – зазначила прем’єрка Литви.

Цей коментар став відповіддю на заяви парламентської опозиції щодо відсутності політичної відповідальності з боку міністрів та прем'єрки після витоку даних із Центру реєстрів.

Публічно про витік стало відомо минулого тижня. Вважають, що з реєстрів могли нелегально скопіювати понад 600 тисяч записів. За попередніми висновками слідства, основною ціллю зловмисників стали реєстри нерухомості та юридичних осіб.

Прем’єрка Інна Ругінене заявила, що її родина також постраждала у межах цього інциденту.