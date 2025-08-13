Зеленский прокомментировал территориальные вопросы в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не допускает каких-либо территориальных уступок в возможных переговорах о прекращении войны и будет руководствоваться Конституцией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после переговоров с европейскими лидерами и президентом США.

Зеленского спросили, не изменилась ли его позиция по территориальным вопросам после сегодняшней встречи.

"Она не изменилась, потому что у нее есть фундамент – Конституция Украины. Пока Конституция государства не изменена – не может быть изменена позиция гаранта этой Конституции", – сказал президент.

"Мы сегодня обсуждали и эти вопросы. Безусловно, они сложные. Я сразу хочу подчеркнуть: любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться без учета позиции нашего государства, воли нашего народа и Конституции Украины", – добавил Зеленский.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал 5 пунктов, которые европейские лидеры обсудили с Трампом перед встречей на Аляске, в частности о том, что юридическое признание оккупированных территорий "российскими" не обсуждается.

Напомним, в выходные Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России при обсуждении мирного соглашения и отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины, отступать от этого никто не будет и не сможет".

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство такими аргументами Зеленского.