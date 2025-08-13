У Нідерландах високо оцінили зустріч "коаліції рішучих"

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схофф заявив, що зустріч лідерів "коаліції рішучих" продемонструвала високий рівень єдності.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Схооф заявив, що у зустрічі лідерів "коаліції рішучих" взяв участь віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Ця розмова продемонструвала високий рівень єдності та широку згоду щодо важливих принципів. Добре, що США взяли на себе ініціативу щодо переговорів про перемир'я. Для справжніх переговорів важливо, щоб Україна до них приєдналася. Крім того, важливо продовжувати чинити тиск на Росію", – заявив він.

Очільник уряду країни зазначив, що Нідерланди разом із нашими міжнародними партнерами продовжують надавати "повну підтримку" Україні.

"Тим часом Нідерланди разом із нашими міжнародними партнерами продовжують надавати повну підтримку Україні, щоб вона могла й надалі захищатися від російської агресії. Усе спрямовано на досягнення стійкого і справедливого миру в Україні та для України", – додав Схофф.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер на початку засідання "коаліції рішучих" заявив, що завдяки роботі американського президента Дональда Трампа є "шанс" закінчити російсько-українську війну.

Зазначимо, американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці із очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.

Як писали ЗМІ, Трамп повідомив у середу, 13 серпня, Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля Владіміром Путіним, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

