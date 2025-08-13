В Нидерландах высоко оценили встречу "коалиции решительных"

Премьер-министр Нидерландов Дик Схофф заявил, что встреча лидеров "коалиции решительных" продемонстрировала высокий уровень единства.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Схооф заявил, что во встрече лидеров "коалиции решительных" принял участие вице-президент США Джей Ди Венс.

"Этот разговор продемонстрировал высокий уровень единства и широкое согласие по важным принципам. Хорошо, что США взяли на себя инициативу по переговорам о перемирии. Для настоящих переговоров важно, чтобы Украина к ним присоединилась. Кроме того, важно продолжать оказывать давление на Россию", – заявил он.

Глава правительства страны отметил, что Нидерланды вместе с нашими международными партнерами продолжают оказывать "полную поддержку" Украине.

"Между тем Нидерланды вместе с нашими международными партнерами продолжают оказывать полную поддержку Украине, чтобы она могла и в дальнейшем защищаться от российской агрессии. Все направлено на достижение устойчивого и справедливого мира в Украине и для Украины", – добавил Схофф.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в начале заседания "коалиции решительных" заявил, что благодаря работе американского президента Дональда Трампа есть "шанс" закончить российско-украинскую войну.

Отметим, американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие Зеленский.

Как писали СМИ, Трамп сообщил в среду, 13 августа, Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля Владимиром Путиным, который запланирован на 15 августа, заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.

