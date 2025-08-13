ЗМІ розповіли, що говорив Трамп під час перемовин із Зеленським та лідерами ЄС

Президент США Дональд Трамп повідомив у середу, 13 серпня, своєму українському візаві Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля Владіміром Путіним полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

Про це Axios повідомили двоє обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Як відомо, 15 серпня очікується зустріч між Трампом та Путіним на Алясці. У середу, 13 серпня, коли проходили масштабні перемовини за участі європейських лідерів, Зеленського та керівництва США, Трамп заявив, що його ціль – досягти перемир'я та кращого розуміння можливості укладення повного мирного договору у російсько-українській війні.

Водночас американський президент применшив ймовірність значних проривів після розмови на Алясці, назвавши це "зустріччю для з'ясування позицій".

Але президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, які також брали участь у розмові, підтвердили після її закінчення, що Трамп сказав, що хоче спробувати домогтися припинення вогню.

За словами співрозмовника, Зеленський сказав Трампу під час розмови, що "Путіну не можна довіряти". Співрозмовник стверджує, що Трамп сказав лідерам, що вважає, що в рамках мирної угоди буде необхідний обмін територіями.

"Трамп сказав, що саме Володимир (Зеленський, – Ред.) і Владімір (Путін, – Ред.) повинні обговорювати території між собою, а не він", – сказав співрозмовник.

Ще один співрозмовник, який був присутній під час розмови, повідомив, що Макрон зайняв "дуже жорстку" позицію і сказав Трампу, що "зустріч – це дуже велика поступка Путіну".

"Трампу це не сподобалося", – сказав він.

Також співрозмовник зазначив, що Мерц та генеральний секретар НАТО Марк Рютте були "дуже активними", а прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні "висловила кілька слушних зауважень".

Польський президент Кароль Навроцький, за словами співрозмовника, "нагадав Трампу про битву за Варшаву, яка відбулася рівно 105 років тому, коли Польща разом з українцями воювала проти більшовиків у Росії".

Нагадаємо, у зустрічі брали участь лише частина з усіх лідерів країн ЄС, а зі "східного флангу" НАТО – лише Польща та Фінляндія. Фінляндія є учасницею також "коаліції рішучих", переговори якої розпочалися після пресконференції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і Володимира Зеленського.

Макрон після масштабних перемовин заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім Зеленського.

Мерц, коментуючи переговори, розповів, які саме позиції донесли у розмові з Трампом. Зокрема обговорювалося те, що "Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення".

"Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", – сказав тоді він.

Зеленський, своєю чергою, розповів, що під час перемовини у різних форматах, обговорювалося питання потенційної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, яка запланована на 15 серпня. Трамп запропонував йому, що після зустрічі на Алясці у них "буде контакт".

