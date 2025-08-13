США тимчасово зняли санкції з транзакцій РФ, потрібних для підготовки зустрічі на Алясці

Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка тимчасово скасовує санкції, щоб дозволити Росії витратити гроші в США на підтримку саміту очільника Кремля Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом, який відбудеться наприкінці цього тижня.

Заяву цитує AP, пише "Європейська правда".

Ліцензія, яка закінчується 20 серпня, через п'ять днів після саміту, дозволяє російському уряду витрачати, а американським компаніям та іншим суб'єктам приймати платежі, пов'язані з самітом, які в іншому випадку могли б бути заборонені санкціями США.

Ліцензія дозволяє платежі, які "зазвичай є побічними та необхідними для участі або підтримки зустрічей у штаті Аляска між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації".

У повідомленні Міністерства фінансів від середи, 13 серпня, не вказано, які конкретно операції будуть дозволені.

Як писали ЗМІ, Трамп повідомив у середу, 13 серпня, президенту Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.

Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці із очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.

