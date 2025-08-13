Трамп зателефонує Зеленському після зустрічі із Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що його американський візаві Дональд Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці.

Про це він сказав під час пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що під час перемовини у різних форматах за участі європейських лідерів та керівництва США, обговорювалося питання потенційної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, яка запланована на 15 серпня.

За його словами, Трамп запропонував Зеленському, що після зустрічі на Алясці у них "буде контакт", під час якого президенти України та США обговорять "всі результати, якщо вони будуть".

Також під час запланованої розмови президенти визначать наступні спільні кроки.

"Ми сподіваємось, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки", – додав український президент.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що перші два етапи масштабних перемовин за участі європейських лідерів, Зеленського та керівництва США вже завершилися.

Як відомо, президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Низка столиць у зв’язку з наближенням зустрічі наголосили, що будь-які рішення про Україну без України є неприйнятними.

