США временно сняли санкции с транзакций РФ, необходимых для подготовки встречи на Аляске

Министерство финансов США выдало лицензию, которая временно отменяет санкции, чтобы позволить России потратить деньги в США на поддержку саммита главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, который состоится в конце этой недели.

Заявление цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Лицензия, которая истекает 20 августа, через пять дней после саммита, позволяет российскому правительству тратить, а американским компаниям и другим субъектам принимать платежи, связанные с саммитом, которые в противном случае могли бы быть запрещены санкциями США.

Лицензия разрешает платежи, которые "обычно являются побочными и необходимыми для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации".

В сообщении Министерства финансов от среды, 13 августа, не указано, какие конкретно операции будут разрешены.

Как писали СМИ, Трамп сообщил в среду, 13 августа, президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля, который запланирован на 15 августа, заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.

Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.

Также американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие Зеленский.

