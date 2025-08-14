ЗМІ: Трамп непокоївся, що присутність Зеленського на саміті з Путіним може завадити переговорам

Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння, що присутність президента України Володимира Зеленського на Алясці може завадити переговорам з російським лідером Владіміром Путіним.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих зі змістом розмови Трампа з німецьким канцлером, передає "Європейська правда".

Зазначається, що європейські посадовці спочатку домагалися прямого представництва на зустрічі на Алясці, пропонуючи генсека НАТО Марка Рютте або іншого європейського лідера, а також Зеленського.

Після дзвінків німецького канцлера Фрідріха Мерца і Трампа європейці відмовилися від цієї вимоги, водночас публічно закликаючи Зеленського брати участь у будь-яких переговорах з Путіним. Трамп висловив занепокоєння, що присутність Зеленського на самому початку може зірвати переговори, кажуть джерела.

Трамп погодився, що після зустрічі з Путіним він спочатку проінформує Зеленського, а потім європейських лідерів, які брали участь у зустрічі в середу, за словами німецьких посадовців, які організували конференцію.

"На цей момент Трамп дійсно володіє ситуацією. Це він веде переговори з Путіним, і він хоче укласти угоду", – сказала Фіона Хілл, яка консультувала Трампа щодо Росії під час його першого терміну і була присутня на його останній зустрічі з російським президентом у 2019 році.

Трамп неодноразово говорив, що хоче припинити вбивства на полі бою, і його дії часто мотивовані саме таким бажанням, зазначила Хілл.

"Що Трамп не розуміє, так це те, що Путін не відчуває такої ж емпатії до втрати життя, як він: Путін хоче досягти максимальних цілей, щоб зберегти свою спадщину як Володимир Великий, і готовий брати участь у масових вбивствах в той час, як Трамп хоче зупинити війну і отримати Нобелівську премію миру", – сказала Хілл.

Як писали ЗМІ, Трамп повідомив у середу, 13 серпня, президенту Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.

Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці з очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.

