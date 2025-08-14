СМИ: Трамп беспокоился, что присутствие Зеленского на саммите с Путиным может помешать переговорам

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского на Аляске может помешать переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с содержанием разговора Трампа с немецким канцлером, передает "Европейская правда".

Отмечается, что европейские чиновники сначала добивались прямого представительства на встрече на Аляске, предлагая генсека НАТО Марка Рютте или другого европейского лидера, а также Зеленского.

После звонков немецкого канцлера Фридриха Мерца и Трампа европейцы отказались от этого требования, в то же время публично призывая Зеленского участвовать в любых переговорах с Путиным. Трамп выразил обеспокоенность, что присутствие Зеленского в самом начале может сорвать переговоры, говорят источники.

Трамп согласился, что после встречи с Путиным он сначала проинформирует Зеленского, а затем европейских лидеров, участвовавших во встрече в среду, по словам немецких чиновников, которые организовали конференцию.

"На данный момент Трамп действительно владеет ситуацией. Это он ведет переговоры с Путиным, и он хочет заключить сделку", – сказала Фиона Хилл, которая консультировала Трампа по России во время его первого срока и присутствовала на его последней встрече с российским президентом в 2019 году. Трамп неоднократно говорил, что хочет прекратить убийства на поле боя, и его действия часто мотивированы именно таким желанием, отметила Хилл.

"Что Трамп не понимает, так это то, что Путин не испытывает такой же эмпатии к потере жизни, как он: Путин хочет достичь максимальных целей, чтобы сохранить свое наследие как Владимир Великий, и готов участвовать в массовых убийствах, в то время как Трамп хочет остановить войну и получить Нобелевскую премию мира", – сказала Хилл.

Как писали СМИ, Трамп сообщил в среду, 13 августа, президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля, который запланирован на 15 августа, заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.

Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.

Также американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие Зеленский.

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.