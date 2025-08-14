Зеленський зустрінеться у Лондоні зі Стармером

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єром Британії Кіром Стармером в його резиденції 14 серпня.

Про це повідомили в офісі британського прем'єра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Даунінг-стріт не надала детальної інформації про те, що вони обговорюватимуть під час переговорів, але зустріч відбудеться за день до того, як Дональд Трамп зустрінеться з Владіміром Путіним на Алясці, щоб обговорити питання припинення вогню в Україні.

Востаннє Стармер приймав Зеленського на Даунінг-стріт у червні.

Зеленський, Стармер і європейські лідери провели вчора телефонну розмову з президентом США, під час якої погодилися, що жодних рішень щодо України не можна ухвалювати без України, і що першим кроком має стати припинення вогню.

Як писали ЗМІ, Трамп повідомив у середу, 13 серпня, президенту Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.

Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці з очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.

