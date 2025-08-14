Зеленский встретится в Лондоне со Стармером

Президент Владимир Зеленский встретится с премьером Великобритании Киром Стармером в его резиденции 14 августа.

Об этом сообщили в офисе британского премьера, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Даунинг-стрит не предоставила детальной информации о том, что они будут обсуждать во время переговоров, но встреча состоится за день до того, как Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на Аляске, чтобы обсудить вопрос прекращения огня в Украине.

Последний раз Стармер принимал Зеленского на Даунинг-стрит в июне.

Зеленский, Стармер и европейские лидеры провели вчера телефонный разговор с президентом США, во время которого согласились, что никаких решений по Украине нельзя принимать без Украины, и что первым шагом должно стать прекращение огня.

Как писали СМИ, Трамп сообщил в среду, 13 августа, президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля, который запланирован на 15 августа, заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.

Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.

Также американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие Зеленский.

