Путін поговорив з прем'єром Вірменії після погроз Єревану "українським сценарієм"

Правитель РФ Владімір Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провели телефонну розмову, що відбулась на тлі економічного й політичного тиску Москви на Єреван.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує російське "Интерфакс", тоді як повідомлення вірменської сторони цитує "Радіо Азатутюн".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що вони обговорювали питання "у продовження порядку денного", який обговорювався на саміті Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) в Астані.

В уряді Вірменії зазначили, що лідери "обмінялися думками щодо поточних питань двостороннього і багатостороннього порядку денного" та домовилися продовжити розмову "за слушної нагоди" у форматі особистої зустрічі.

Також зазначають, що Путін привітав Пашиняна з днем народження.

Нагадаємо, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи "втягнути Вірменію в антиросійську орбіту" та повідомили, що знають про намір долучити її до "агресивних євроатлантичних стандартів".

Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами.

Під час пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС Путін пригрозив Вірменії "українським сценарієм" через її євроінтеграційні прагнення.

Також днями Росія відкликала свого посла у Вірменії для консультацій, пояснивши це зближенням Вірменії з ЄС.

Наступними вихідними у Вірменії пройдуть парламентські вибори.

Агентство Reuters на основі спілкування із представниками західних розвідок та документів розповіло, як Росія намагається відвернути перемогу Пашиняна, побоюючись, що його переобрання закріпить прозахідний курс країни.