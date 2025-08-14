Президент Литви каже, що прихильники Києва повинні бути готові до розгортання військ в Україні

Президент Литви заявив, що країни так званої "коаліції рішучих" повинні бути готові до розгортання військ в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує LRT.

Науседа взяв участь у зустрічі 31 країни, що підтримують Україну, яка відбулася в середу в онлайн-форматі і була присвячена обговоренню майбутньої зустрічі лідерів США і Росії на Алясці.

"Ми маємо бути готові до розгортання військ для забезпечення безпеки в Україні", – заявив литовський президент.

За словами Науседи, Литва готова надати війська та військові навчальні потужності для спільних сил союзників.

Литовський президент також заявив, що питання миру в Україні не може вирішуватися без України, і наголосив, що президент України Володимир Зеленський повинен брати участь у майбутніх зустрічах щодо мирного врегулювання.

Крім того, Науседа заявив, що Київ не можна змушувати відмовлятися від територій.

Зазначимо, після засідання "коаліції рішучих" прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що зустріч продемонструвала високий рівень єдності.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер на початку засідання "коаліції рішучих" поділився оцінкою, що завдяки роботі американського президента Дональда Трампа є "шанс" закінчити російсько-українську війну.