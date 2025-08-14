Президент Литвы говорит, что сторонники Киева должны быть готовы к развертыванию войск в Украине

Президент Литвы заявил, что страны так называемой "коалиции решительных" должны быть готовы к развертыванию войск в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует LRT.

Науседа принял участие во встрече 31 страны, поддерживающих Украину, которая состоялась в среду в онлайн-формате и была посвящена обсуждению предстоящей встречи лидеров США и России на Аляске.

"Мы должны быть готовы к развертыванию войск для обеспечения безопасности в Украине", – заявил литовский президент.

По словам Науседы, Литва готова предоставить войска и военные учебные мощности для совместных сил союзников.

Литовский президент также заявил, что вопрос мира в Украине не может решаться без Украины, и подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский должен участвовать в будущих встречах по мирному урегулированию.

Кроме того, Науседа заявил, что Киев нельзя заставлять отказываться от территорий.

Отметим, после заседания "коалиции решительных" премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что встреча продемонстрировала высокий уровень единства.

Премьер-министр Британии Кир Стармер в начале заседания "коалиции решительных" поделился оценкой, что благодаря работе американского президента Дональда Трампа есть "шанс" закончить российско-украинскую войну.