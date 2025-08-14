Мер австрійського містечка загинув під час походу Альпами

Мер австрійського містечка Шпіталь-ам-Пирн загинув під час гірського походу в Каринтії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Standard.

Мер муніципалітету Шпіталь-ам-Пирн у Верхній Австрії Егідіус Екзенбергер загинув під час пішого походу в середу.

67-річний чоловік впав приблизно з 15-метрової висоти у скелясте урвище на популярному маршруті Däumling via ferrata в районі Нассфельд округу Хермагор.

Екзенбергер вирушив на екскурсію зі своїм 57-річним напарником. Однак, переходячи перший мотузковий міст, він втратив рівновагу на середині і впав в урвище. Його супутник негайно сповістив про це екстрені служби. За словами поліції, вони прибули на вертольоті. Однак медики змогли лише констатувати смерть мера.

Управління поліції Каринтії назвало причиною аварії "неналежне використання захищеного маршруту скелелазіння в поєднанні з комбінованими ременями безпеки".

Соціал-демократична партія Верхньої Австрії висловила шок у зв'язку з раптовою загибеллю Ексенбергера. Виконувач обов'язків лідера партії і колишній міністр охорони здоров'я Алоїс Штегер у своїй заяві похвалив його як "зразкового, відданого мера".

