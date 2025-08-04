На Криті врятували французького туриста, що потрапив в біду у відомій ущелині

На грецькому острові Крит рятувальники евакуювали з відомої ущелини французького туриста, який травмувався на маршруті.

Про це повідомляє Kathimerini за інформацією місцевих ЗМІ, пише "Європейська правда".

Ввечері у неділю рятувальні служби отримали сповіщення про те, що у відомій Самарійській ущелині потребує допомоги турист із Франції, який травмувався у важкодоступній її ділянці біля селища Айя Румелі.

На пошуки вирушила команда з шести осіб, операція випала на нічні години і тривала до ранку понеділка.

Самарійська ущелина ілюстративне фото з сайта necca.gov.gr

Пораненого чоловіка знайшли і винесли до місця, звідки його човном забрали "у цивілізацію" для подальшої допомоги у лікарні.

Самарійська ущелина розташована на території однойменного біосферного заповідника на Криті і внесена до списку спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у липні в Греції набув чинності збір з пасажирів круїзних лайнерів.

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