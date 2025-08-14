Мэр австрийского городка погиб во время похода в Альпах

Мэр австрийского городка Шпиталь-ам-Пирн погиб во время горного похода в Каринтии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.

Мэр муниципалитета Шпиталь-ам-Пирн в Верхней Австрии Эгидиус Экзенбергер погиб во время пешего похода в среду.

67-летний мужчина упал примерно с 15-метровой высоты в скалистый обрыв на популярном маршруте Däumling via ferrata в районе Нассфельд округа Хермагор.

Экзенбергер отправился на экскурсию со своим 57-летним напарником. Однако, переходя первый веревочный мост, он потерял равновесие на середине и упал в обрыв. Его спутник немедленно известил об этом экстренные службы. По словам полиции, они прибыли на вертолете. Однако медики смогли лишь констатировать смерть мэра.

Управление полиции Каринтии назвало причиной аварии "ненадлежащее использование защищенного маршрута скалолазания в сочетании с комбинированными ремнями безопасности".

Социал-демократическая партия Верхней Австрии выразила шок в связи с внезапной гибелью Эксенбергера. Исполняющий обязанности лидера партии и бывший министр здравоохранения Алоис Штегер в своем заявлении похвалил его как "образцового, преданного мэра".

