Укр Рус Eng

Врятований в горах Італії британський турист мусить сплатити 14 тисяч євро штрафу

Новини — Понеділок, 4 серпня 2025, 19:57 — Іванна Костіна

Італійська гірсько-рятувальна служба оштрафувала британського туриста на понад 14 000 євро після того, як він проігнорував попередження про небезпеку в Доломітових Альпах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Чоловіка, віком 60 років, довелося рятувати після того, як він наважився на Феррата Берті, скелясту гірську стежку на висоті 2 500 метрів в районі Сан-Віто-ді-Кадоре, що на півночі Італії, де минулого тижня десятки стежок були закриті через високий ризик зсувів ґрунту.

Нікола Черубін, керівник альпійської рятувальної служби в Сан-Віто-ді-Кадоре, сказав, що чоловік, ім'я якого не називається, вирушив з Пассо-Тре-Крочі, поблизу Кортіна-д'Ампеццо в провінції Беллуно, в четвер вранці і попрямував до Феррата-Берті, оминаючи бар'єри і ігноруючи знак закриття, написаний англійською та італійською мовами на початку стежки, а також інші знаки, які закликали мандрівників повернутися назад.

Він забив на сполох близько 15:30 у четвер, коли почув, що падає каміння.

"Він сказав, що не знав, що стежка закрита, і не бачив знаків", – сказав Черубін, додавши, що рятувальна операція включала використання двох гелікоптерів – через погані погодні умови – а також кількох співробітників.

Черубін сказав, що чоловікові пощастило, що він залишився живий, хоча його авантюра в горах призвела до того, що йому виставили рахунок у розмірі 14 225 євро, з яких 11 160 євро пішли на покриття витрат на 93-хвилинну операцію з порятунку на гелікоптері.

Кількома днями раніше двоє бельгійських туристів були врятовані в схожих умовах, але вони отримали частину рахунку, оскільки Бельгія є членом Європейського Союзу.

Каменепади в Доломітових Альпах відбуваються регулярно, але за останні два місяці їхня кількість значно зросла, що пов'язано з екстремальною спекою та погодними явищами, посиленими кліматичною кризою.

Нагадаємо, на грецькому острові Крит рятувальники евакуювали з відомої ущелини французького туриста, який травмувався на маршруті. 

Також повідомляють, що понад 10 тисяч європейських готелів позиваються проти компанії Bookingзаявляючи про збитки через "умови найкращої ціни", які використовував ресурс.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія
Реклама: