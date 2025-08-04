Врятований в горах Італії британський турист мусить сплатити 14 тисяч євро штрафу

Італійська гірсько-рятувальна служба оштрафувала британського туриста на понад 14 000 євро після того, як він проігнорував попередження про небезпеку в Доломітових Альпах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Чоловіка, віком 60 років, довелося рятувати після того, як він наважився на Феррата Берті, скелясту гірську стежку на висоті 2 500 метрів в районі Сан-Віто-ді-Кадоре, що на півночі Італії, де минулого тижня десятки стежок були закриті через високий ризик зсувів ґрунту.

Нікола Черубін, керівник альпійської рятувальної служби в Сан-Віто-ді-Кадоре, сказав, що чоловік, ім'я якого не називається, вирушив з Пассо-Тре-Крочі, поблизу Кортіна-д'Ампеццо в провінції Беллуно, в четвер вранці і попрямував до Феррата-Берті, оминаючи бар'єри і ігноруючи знак закриття, написаний англійською та італійською мовами на початку стежки, а також інші знаки, які закликали мандрівників повернутися назад.

Він забив на сполох близько 15:30 у четвер, коли почув, що падає каміння.

"Він сказав, що не знав, що стежка закрита, і не бачив знаків", – сказав Черубін, додавши, що рятувальна операція включала використання двох гелікоптерів – через погані погодні умови – а також кількох співробітників.

Черубін сказав, що чоловікові пощастило, що він залишився живий, хоча його авантюра в горах призвела до того, що йому виставили рахунок у розмірі 14 225 євро, з яких 11 160 євро пішли на покриття витрат на 93-хвилинну операцію з порятунку на гелікоптері.

Кількома днями раніше двоє бельгійських туристів були врятовані в схожих умовах, але вони отримали частину рахунку, оскільки Бельгія є членом Європейського Союзу.

Каменепади в Доломітових Альпах відбуваються регулярно, але за останні два місяці їхня кількість значно зросла, що пов'язано з екстремальною спекою та погодними явищами, посиленими кліматичною кризою.

Нагадаємо, на грецькому острові Крит рятувальники евакуювали з відомої ущелини французького туриста, який травмувався на маршруті.

Також повідомляють, що понад 10 тисяч європейських готелів позиваються проти компанії Booking, заявляючи про збитки через "умови найкращої ціни", які використовував ресурс.