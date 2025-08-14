Країни Балтії перед зустріччю Трампа й Путіна на Алясці нагадали про свій досвід окупації

Очільники МЗС держав Балтії перед зустріччю лідерів США й РФ на Алясці щодо російсько-української війни опублікували спільну колонку, де застерігають від будь-якого примирення з "тимчасовою" окупацією частини території України та нагадують свій досвід.

Як повідомляє "Європейська правда", спільна колонка міністрів вийшла у Financial Times.

Співавторами публікації стали міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, очільниця МЗС Латвії Байба Браже та їхній литовський колега Кястутіс Будрис

"З наближенням важливого саміту США й РФ на Алясці почалися спекуляції про можливість "обміну територіями" між Україною і Росією. Лунали твердження, що окупація частин території України буде "лише тимчасово" і "лише де-факто", що залишає надію на їхнє повернення до України у майбутньому… Та країни Балтії знають, що таке "лише де-факто" російська окупація і що "тимчасово" може означати пів століття", – наголошують вони.

Міністри нагадали історичні обставини, за яких їхні країни опинилися у "сфері впливу" СРСР за змовою Сталіна і Гітлера, опинились під окупацією та пережили масові репресії з боку обох режимів по черзі.

Вони зазначили, що хоча багато держав Заходу ніколи не визнали радянську анексію їхніх держав, зокрема завдяки принциповій позиції США, це ніяк не захищало шість мільйонів литовців, латвійців та естонців від усього, що несла за собою окупація – депортацій, репресій, радянізації та русифікації, масштабного контролю держави за всіма сферами життя.

"Зараз шість мільйонів українських громадян живуть під російською окупацією у регіонах, які Росія захопила силою. Ті, кому вдалось втекти, розповідають про тортури, ув’язнення, масштабний нагляд, пропаганду та інші жорстокі нагадування про радянські часи", – зазначили міністри.

Також вони нагадали, що близько 300 тисяч українців досі залишаються у неокупованих районах Донецької області, та близько мільйона – на неокупованих територіях Запоріжжя і Херсонщини.

"Підтримати ідею обміну землями задля крихкого миру – це повторення минулого і "запрошення" до повторення найтемніших сторінок історії. Плани Путіна не змінилися.. Єдиний надійний шлях до сталого миру – це через силу: непохитну трансатлантичну єдність, щоб тиснути на Росію, максимальну підтримку України, щоб вона могла захищати своїх людей і територію, та глибокі й постійні інвестиції у нашу власну оборону. Тоді агресія Москви зустрінеться з єдиною мовою, яку вона розуміє", – підсумовують міністри.

Перед цим міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що примус України до поступок агресору буде такою ж помилкою, як здача Чехословаччини нацистській Німеччині у 1938 році.

